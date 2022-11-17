ماكرون يتفق مع إنفانتينو: يجب إبعاد السياسة عن الكرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يجب إبعاد السياسة عن كرة القدم، وألا تتدخل الصراعات السياسة في عالم الساحرة المستديرة.

وأشار ماكرون في كلمته التي ألقاها في مؤتمر «أبيك»، إلى ضرورة طرح بعض الأسئلة على الدول التي تتقدم لاستضافة أحداث رياضة سواء كانت قارية أو دولية، منها ما يتعلق بالمناخ وحقوق الإنسان.

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وتتفق كلمة الرئيس الفرنسي مع ما قاله رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم «فيفا»، في المؤتمر ذاته، حيث شدد إنفانتينو على ضرورة إبعاد السياسة تماما عن كرة القدم، ودعا العالم للاستمتاع بكأس العالم المقامة بدولة قطر.

وسيسافر إيمانويل ماكرون إلى الدوحة في حالة وصول الديوك لنصف نهائي كأس العالم، لمؤازرة منتخب بلاده، وفق ما أعلن عنه قصر الإليزيه الإثنين الماضي.