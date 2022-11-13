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توماس مولر .. يحلم بلقب هداف المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 03:07 مساء
توماس مولر .. يحلم بلقب هداف المونديال
توماس مولر نجم المنتخب الألماني.(الإنترنت)
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ستة أهداف تفصل الدولي الألماني توماس مولار عن معادلة رقم مواطنه ميروزلاف كلوزه،الذي سجل 16 هدفاً، ليكون الهداف التاريخي لكأس العالم، إذ سجل مولر عشرة أهداف سابقة رفقة المنتخب الألماني في المونديال.

كانت بداية مشاركات توماس في كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010 وسجل خلالها خمسة أهداف بواقع هدف في إستراليا وهدفين في المنتخب الإنجليزي وهدف في مرمى المنتخب الأرجنتيني وهدف في شباك منتخب الأوروجواي .

وسجل مولر في كأس العالم التالية خمسة أهداف أيضاً،فأحرز ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب البرتغالي وهدف في مرمى المنتخب الأمريكي والمنتخب الأسترالي .

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جانب الحظ الألماني مولر في مونديال روسيا 2018، فلم يسجل أي هدف لتضيع عليه فرصة الاقتراب من رقم كلوزه الذي يتربع على عرش هدافي المونديال.

يريد توماس اقتناص الفرصة الأخيرة له، بعد أن بلغ سن الثلاثة والثلاثين، ومع اقتراب نهاية مسيرته، وصعوبة مشاركته في النسخة القادمة، فإن المونديال القطري هو الفرصة الأخيرة للألماني ليكون الهداف التاريخي لكأس العالم.

وفيما يلي ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ بحسب ما ذكره الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء :
1- الألماني ميروزلاف كلوزه 16 هدفاً
2- البرازيلي رونالدو 15 هدفاً
3- الألماني غيرد مولر 14 هدفاً
4- الفرنسي غاست فونتين 13 هدفاً
5- البرازيلي بيليه 12 هدفاً
6- المجري ساندور كوتشيس والألماني يورغن كلينسمان 11 هدفاً
7- مولر 10 أهداف
 

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