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الآن: ريال مدريد 2-0 برشلونة (سجلهما - بنزيما وفالفيردي)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 04:56 مساء
الآن: ريال مدريد 2-0 برشلونة (سجلهما - بنزيما وفالفيردي)
بنزيما يحتفل بهدفه في برشلونة. (إنترنت)
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يتقدم ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة في القمة الكروية بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو بهدفين سجلهما كريم بنزيما وفيديريكو فالفيردي.

يواجه «الريال» «البرسا»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني «الليغا»، ويحتل «برشلونة» صدارة جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن «ريال مدريد» الوصيف.

ويلعب فريق «ريال مدريد»، حامل اللقب وصاحب الأرض مباراة «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي «برشلونة» بهدف حصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة «الليغا»، وفض الشراكة في المقدمة مع «البلوغرانا»، وخاض فريق «ريال مدريد» 8 مباريات فى بطولة الدوري الدوري الإسباني هذا الموسم، مقسمة ما بين 7 انتصارات وتعادل وحيد.

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