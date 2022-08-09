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الأسترالي نيك كيريوس من الأفكار الانتحارية إلى التتويج ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 12:34 مساء
الأسترالي نيك كيريوس من الأفكار الانتحارية إلى التتويج ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس
الأسترالي نيك كيريوس. (إنترنت)
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أنهى الأسترالي نيك كيريوس صيامه عن الألقاب خلال ثلاث سنوات بعد هيمنته على مواجهة يوشيهيتو نيشيوكا في نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، الأحد، وأقر اللاعب الأسترالي بأن تحوله كان مذهلا في العام الماضي.

وسدد كيريوس 12 إرسالا ساحقا خلال فوزه (6-4 و6-3) على منافسه الياباني ليحصد سابع ألقابه بالفردي خلال مسيرته والأول منذ فوزه بنفس البطولة في 2019 بالملاعب الصلبة، بحسب «رويترز».

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ولم تظهر علامات التعب على كيريوس بعد وصوله إلى أول نهائي له بالبطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون خلال يوليو الماضي وكسر إرسال منافسه في أول شوطين بالمجموعتين، وكسر إرسال نيشيوكا مجددا ليفوز باللقاء عقب الاستحواذ على أكثر من 75% من نقاط إرساله.

وكشف كيريوس مستويات جديدة من اللعب في 2022 عقب سنوات من مكافحة مشاكله الذهنية، واعترف في وقت سابق هذا العام بأنه كان يعاني من أفكار انتحارية ووصف الفترة المحيطة ببطولة أستراليا المفتوحة 2019 بأنها من أحلك الفترات في حياته.

ولم يكن واثقا من استمراره في احتراف التنس لكنه أظهر ثباتا كبيرا هذا الموسم.

وأضاف كيريوس الذي صعد للمركز 37 بالتصنيف العالمي «بمراجعة ما كنت عليه قبل عام ورؤية وضعي الآن، إنه تحول مدهش».

وتابع «ساعدني عديد الأشخاص في الوصول لهذه المكانة، أظهرت قوة وجدية للاستمرار والمثابرة وتخطي كل هذه الفترات للاستمرار بأداء جيد والفوز بألقاب كهذه».

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