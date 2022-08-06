كيريوس يصعد لقبل نهائي بطولة واشنطن للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الأسترالي نيك كيريوس، الفوز على الأميركي فرنسيس تيافو، بنتيجة 6-7 و7-6 و6-2، ويصعد للدور قبل النهائي في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وأصبح كيريوس قريبًا من الخروج من البطولة عندما حصل تيافو على فرصة لحسم المجموعة الثانية والمباراة والإرسال معه، لكن اللاعب الأسترالي فاز بالنقطة وأنقذ أربع نقاط مماثلة أخرى خلال إرساله ليفرض إقامة مجموعة ثالثة فاصلة نجح في السيطرة عليها من خلال ضربات إرساله الدقيقة والقوية ليحسم المباراة لصالحه في الواحدة صباحًا ويضمن الاستمرار.

وقال كيريوس بعد فوزه، وفقًا لـ«رويترز»: «فعل فرنسيس كل شيء من أجل الفوز بالمباراة.. وفي هذه الأثناء لم أكن أنا أفكر كثيرًا، بل حاولت البقاء في المباراة ونجحت».

الحظ

وأضاف اللاعب الأسترالي: «بعد ذلك شعرت أنني مفعم بالنشاط والقوة على المستوى البدني في المجموعة الثالثة، وقدمت ضربات إرسال جيدة وحالفني الحظ كثيرًا في بعض الأحيان. لكنها كانت مباراة كبيرة».

- نادال ينسحب من دورة مونتريال للماسترز

- مدفيديف يتأهل بسهولة إلى نصف نهائي «لوس كوبوس»

- عودة ناجحة لـ«مدفيديف» إلى الملاعب

وكان هذا ثاني انتصار لكيريوس (27 عامًا) في يوم واحد، إذ أنه اضطر لإتمام مباراته التي توقفت بسبب المطر في مواجهة الأميركي ريلي أوبيلكا.

وخلال 14 دقيقة فقط فاز كيريوس على أوبيلكا 7-6 و6-2.