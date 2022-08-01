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السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 01:58 مساء
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
كأس آسيا للسيدات. (إنترنت)
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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن دول السعودية وأستراليا والأردن وأوزبكستان، أبدت رغبتها في استضافة كأس آسيا للسيدات 2026.

وفي حال اختيارها ستستضيف السعودية، التي خاض فريقها النسائي لكرة القدم أول مباراة له في فبراير الماضي فقط، أول بطولة دولية رسمية للسيدات، بحسب «رويترز».

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان «سيعمل الاتحاد الآسيوي الآن مع جميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة من أجل تقديم الوثائق اللازمة للاستضافة بحسب عملية الترشيح، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه خلال العام 2023».

وفازت الصين بلقبها التاسع في كأس آسيا للسيدات لتمدد رقمها القياسي بعد تغلبها على كوريا الجنوبية في النهائي في 2022 في الهند.

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