ليفربول بطلا لكأس الدرع الخيرية للمرة الـ 11 في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق ليفربول في التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة مقابل هدف، اليوم السبت.

افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة (22) عن طريق اللاعب ترينت ارنولد، بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها محمد صلاح بتمريرة هيأت الكرة لارنولد على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك السيتي هدف التعادل في الدقيقة (73) بعدما احتسب حكم المباراة هدف جوليان ألفاريز، بعد العودة لتقنية الفيديو، وجاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيليب فودين بتسديدة تصدى لها الحارس أدريان بصعوبة لترتد وتجد متابعة من جوليان الفاريز بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

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وعزز ليفربول النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (84)، عن طريق محمد صلاح، من ركلة جزاء، وجاءت تنفيذ الركلة بنجاح عن طريق محمد صلاح بتسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، لم يتمكن الحارس إيديرسون مورايش من التصدي لها رغم التوقع الصحيح لزاوية التسديد.

وضاعف الليفر النتيجة بالهدف الثالث، في الدقيقة (90+4)، عن طريق اللاعب داروين نونيز، بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أندرو روبيرتسون برأسية، هيأت الكرة لزميله نونيز، الذي سدد الكرة مباشرة برأسية إلى داخل الشباك.