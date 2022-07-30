مانشسر سيتي ينافس ليفربول على «الدرع الخيرية».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم السبت، صوب استاد «كينغ باور»، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، بمدينة ليستر لمتابعة مباراة «الدرع الخيرية «كأس السوبر الإنجليزي».

وتمثل المباراة ضربة البداية في فعاليات الموسم الكروي بإنجلترا، وتجمع «مانشستر سيتي» و«ليفربول» إيذانًا برفع الستار عن انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

كان «مانشستر سيتي حسم لقب الدوري لصالحه الموسم الماضي في الجولة الأخيرة من البطولة بفارق نقطة واحدة أمام «ليفربول» الذي نال نصيبه من ألقاب الموسم الماضي بإحراز ثنائية الكأس «كأس إنجلترا» و«كأس رابطة المحترفين الإنجليزية».

ويتجدد الصراع بين الفريقين الأكثر هيمنة على الكرة الإنجليزية وألقابها في المواسم الأخيرة، حيث يلتقيان لحصد أول ألقاب الموسم وكأس النسخة المئوية لمسابقة «الدرع الخيرية».

ونقلت المباراة إلى مدينة «ليستر» بسبب انشغال استاد «ويمبلي» العريق في لندن بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات يورو 2022، المقررة غدًا الأحد.

ويتطلع الفريقان إلى بدء فعاليات الموسم الجديد بحصد لقب غالٍ توج به «ليفربول» 10 مرات سابقة، بينما توج «مانشستر سيتي» بلقب «الدرع الخيرية» 6 مرات سابقة كان أحدثها في 2019 على حساب «ليفربول» نفسه.