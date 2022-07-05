نادال يتحدث عن إنجازه الهائل في «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الإسباني رافائيل نادال، عن التأهل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد انتصاره على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بنتيجة (6-4) و(6-2) و(7-6)، أمس الإثنين في الدور الرابع.

وقال نادال في تصريحات إلى موقع رابطة اللاعبين المحترفين، وفقا لـ«كورة»: «واصلت اللعب بصورة إيجابية في المباراة، حتى ربما الشوط الذي ظهرت فيه بصورة سيئة عند نتيجة (5-3) في المجموعة الثالثة».

مباراة إيجابية

وأضاف: «هذه مباراة إيجابية للغاية أمام خصم صعب، بوتيتش يتطور بصورة مذهلة منذ العام الماضي، وبالتالي تهانينا له على هذا التطور الرائع».

إنجازه الهائل

وأوضح: «على الصعيد الشخصي وبعد كل ما حدث في آخر شهرين، التواجد في ربع نهائي ويمبلدون بعد 3 سنوات عن آخر مشاركة هنا، يعد إنجازا هائلا بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية».

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وعن مواجهته المقبلة في ربع النهائي أمام تايلو فريتز، تابع نادال: «هو يلعب بصورة مميزة ويحظى بعام هائل، توج خلاله بلقبه الأول في بطولات الأساتذة وكان ذلك أمامي في النهائي، ستكون مباراة صعبة، ولكن هذا هو ربع نهائي ويمبلدون فماذا أتوقع غير ذلك؟».