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رسميا.. مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 05:29 مساء
رسميا.. مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس
مانشستر سيتي يعلن رسميا التعاقد مع كالفن فيليبس قادما من صفوف ليدز يونايتد. (الإنترنت)
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أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، اليوم الإثنين، رسميا تعاقده مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لستة أعوام.

وقال فيليبس، وفقا لـ«فرانس برس»: «أثبت سيتي أنه الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب غوارديولا الذي يعد عن حق الأفضل في العالم».

أرقامه في ريدز
وخاض اللاعب البالغ 26 عاما 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلا 14 هدفا و14 تمريرة حاسمة.

ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار) زائد 3 ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة.

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تعويض رحيل فرناندينيو
وسيعزّز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أعلن، الإثنين، أيضا انتقال مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس إلى آرسنال. وسيعوّض فيليبس رحيل لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في صفوف الفريق الأزرق.

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