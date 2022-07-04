رسميا.. مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، اليوم الإثنين، رسميا تعاقده مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لستة أعوام.

وقال فيليبس، وفقا لـ«فرانس برس»: «أثبت سيتي أنه الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب غوارديولا الذي يعد عن حق الأفضل في العالم».

أرقامه في ريدز

وخاض اللاعب البالغ 26 عاما 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلا 14 هدفا و14 تمريرة حاسمة.

ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار) زائد 3 ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة.

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