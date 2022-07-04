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رسميا.. العاجي كيسييه ينضم إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 05:13 مساء
رسميا.. العاجي كيسييه ينضم إلى برشلونة
برشلونة يعلن ضم لاعب الوسط ساحل العاج فرانك كيسييه. (الإنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، انتقال لاعب الوسط الدولي العاجي، فرانك كيسييه، بشكل رسمي إلى صفوفه، بعقد حتى صيف 2026، دون مقابل نتيجة انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي.

وقال وصيف بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي في بيان، وفقا لـ«فرانس برس»: «توصل نادي برشلونة وفرانك يانيك كيسييه إلى اتفاق بشأن انضمام اللاعب لبرشلونة عقب انتهاء عقده مع ميلان»، مضيفا: «سيوقع اللاعب عقدا حتى 30 يونيو 2026 وستحدد قيمة البند الجزائي لبيعه بـ500 مليون يورو».

صفقة محسومة
وكانت صفقة انضمام العاجي إلى فريق المدرب تشافي هرنانديس محسومة منذ مارس الماضي، بعدما أجرى الفحص الطبي الروتيني في لوغانو السويسرية. ودافع ابن الـ25 عاما عن ألوان ميلان منذ موسم 2017-2018، أولا على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتبارا من 2019.

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وخاض العاجي 223 مباراة بقميص الفريق اللومباردي الذي توج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، مسجلا 37 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة بحسب موقع «ترانسفرماركت» المتخصص.

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