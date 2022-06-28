هنا جودة.. طفلة مصرية تتحول لمعجزة في تنس الطاولة بإحراز بطولة أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

صعدت نجمة تنس الطاولة المصرية هنا جودة (14 عاما)، إلى منصة التتويج في بطولة أفريقيا التي أقيمت في نيجيريا عقب تغلبها على اللاعبة فاطمة بيلو بنتيجة 4 أشواط مقابل لا شيء، في مباراة شهدت تألقا لافتا لابنة مصر، في مفاجأة غير متوقعة من اللاعبة الموهوبة، نظرا لصغر سنها وقوة المنافسة بين جميع المشاركات.

بذلك تواصل نجمة تنس الطاولة المصرية هنا جودة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وذلك بعد فوزها ببطولة أفريقيا للسيدات، مما جعلها أصغر لاعبة تحرز اللقب في تاريخ القارة السمراء، وهي خطوة احتاجت الكثير من الاجتهاد والتخطيط، وفقا لحديثها إلى موقع «سكاي نيوز عربية».

جودة تتحدث عن مشوار بطولة أفريقيا

وتقول الفتاة الملقبة بـ«الطفلة المعجزة»: «بلا شك كانت البطولة قوية للغاية، لم أتوقع المكسب بسهولة لكن قمت بالاستعداد بصورة جيدة في الآونة الأخيرة، واظبت على التدريب وسعيت إلى الوصول للكأس الغالية لذلك شعرت بفرحة غامرة عند تحقيق حلمي والفوز باللقب».

وأعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الثلاثاء، تقدم جودة إلى المركز 33 في التصنيف العالمي للعبة في منافسات السيدات، بعد أن وصلت إلى المركز 42 مطلع يونيو الجاري فضلا عن حصولها على المركز الأول تحت سن 15 و17 عاما والمركز الثاني في منافسات تحت 19 سنة.

وقالت جودة: «العمر ليس مقياسا للنجاح، الأهم بالنسبة لي هو الاجتهاد والإصرار طوال الوقت دون كلل أو ملل والسعي الدائم لتنفيذ أهدافي وطموحاتي، والتخطيط الجيد لكافة الخطوات، وتساعدني في ذلك الأسرة والأجهزة الفنية التي تقدم كل شيء من أجل تفوقي».

الاستعداد قبل المعسكر المغلق في ألمانيا

وأضافت «وضعت الفوز ببطولة نيجيريا نصب أعيني، وسافرت قبل بداية المباريات إلى معسكر مغلق في ألمانيا من أجل الاحتكاك بخبرات أكثر وتطوير مهاراتي وشاركت مع المنتخب في تجمع بالإسماعيلية للحفاظ على لياقتي البدنية، كما لعبت أخيرا في الدوري السويدي».

واختتمت هنا جودة تصريحاتها قائلا «أسعى للتوازن دائما بين مدرستي وعشقي لتنس الطاولة، أعمل على وضع خطة للمواعيد حتى أتمكن من المواظبة على التعلم بجانب سفري للبطولات المختلفة، ولا يمكن نسيان الدعم الهائل الذي أتلقاه يوميا من عائلتي، مساندة في كافة المواقف وسفر إلى جميع البطولات والنقاشات حول طموحاتي الجديدة، لدينا حلم جديد بإحراز ميدالية أولمبية لبلادي في تنس الطاولة».