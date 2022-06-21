انسحاب الأميركي دريسل من مونديال السباحة 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أُجبر السباح الأميركي كايليب دريسل، اليوم الثلاثاء على الانسحاب قبل الدور نصف النهائي لسباق 100 متر حرة في بطولة العالم في بودابست.

وسحب اسم البطل الأولمبي كايليب من لائحة المشاركين في الدور نصف النهائي لسباق 100 متر حرة قبل وقت قصير من انطلاقه، وفقصا لـ«فرانس برس».

- مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب

- عبد الحي عاشور يمثل ليبيا في عالمية السباحة بالمجر

- بوتين ينتقد قرار الاتحاد الدولي للسباحة بإيقاف ريلوف

وحسب بيان صحفي للاتحاد الأميركي نقلته وسائل إعلام بلاده، فقد انسحب دريسل «لأسباب طبية».