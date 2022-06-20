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مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 07:36 مساء
مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب
الإيطالي توماس تشيكون يفوز بذهبية سباق 100 متر سباحة ظهر في بطولة العالم للألعاب المائية محطما الرقم القياسي العالمي بزمن 51.60 ثانية. (الإنترنت)
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حطم الإيطالي توماس تشيكون، الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر ظهرًا في طريقه إلى تحقيق اللقب ضمن بطولة العالم للسباحة 2022 في بودابست اليوم الإثنين.

وأنهى تشيكون صاحب (21 عامًا) السباق بزمن 51.60 ثانية، محطمًا الرقم العالمي السابق المسجل باسم الأميركي راين مورفي الذي حل ثانيًا خلفه الإثنين (51.97 ث) فيما حقق الأميركي الآخر هانتر أرمسترونغ البرونزية (51.98 ث).

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وكان مورفي حقق الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016 بزمن 51.85 ثانية.

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