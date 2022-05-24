رسميا.. تحديد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، اليوم الثلاثاء، المواعيد الجديدة للكرة الذهبية في العام 2022، التي ستعتمد على نتائج الموسم الاعتيادي، الذي يبدأ في أغسطس، وينتهي في يوليو، وليس على العام التقويمي بشكل كامل.

وقالت المجلة الفرنسية، عبر الحساب الرسمي للكرة الذهبية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،، وفقًا لـ«كورة» إن إعلان مرشحي الكرة الذهبية لهذا العام سيكون في 12 أغسطس، بينما سيعقد الحفل النهائي في باريس يوم 17 أكتوبر.

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يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية، وهو الأكثر تتويجًا بها على الإطلاق (7 مرات)، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو (5).

الاعتماد على نتائج الموسم الاعتيادي

وأشارت «فرانس فوتبول» في وقت سابق، إلى أن الجائزة ستعتمد على نتائج الموسم الاعتيادي، الذي يبدأ في أغسطس، وينتهي في يوليو، وليس على العام التقويمي بشكل كامل، ولهذا فإن مونديال قطر، ستتم مكافأة المتفوقين فيه في نسخة الجائزة 2023.

تغييرات في إعداد الجائزة

كما ستجري الجائزة تغييرات في وقع إعداد الجائزة، حيث سيتم إدخال النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة (30 لاعبًا و20 لاعبة)، التي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وجريدة «ليكيب» الرياضية. وسيصوت في الجائزة ممثلو أفضل 100 منتخب في تصنيف «فيفا»، وليس كما يجرى الأن (مشاركة 170 دولة).

أما التغيير الأخير فسيكون بخصوص معايير التصويت للاعب، حيث إنه وعلى أساس أنها جائزة فردية فسيتركز المعيار الأول على الأداء الفردي والشخصي. وبالنظر لكون كرة القدم لعبة جماعية، فسيتركز المعيار الثاني على الأداء الجماعي والأرقام القياسية المتراكمة طوال الموسم والألقاب المحققة، بينما سيتعلق المعيار الثالث باللاعب نفسه وأرقامه فيما يتعلق باللعب النظيف، بينما لن يتم الاعتداد بمسيرة اللاعب.