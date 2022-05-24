Atwasat

رسميا.. تحديد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 05:57 مساء
رسميا.. تحديد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022
الكرة الذهبية. (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، اليوم الثلاثاء، المواعيد الجديدة للكرة الذهبية في العام 2022، التي ستعتمد على نتائج الموسم الاعتيادي، الذي يبدأ في أغسطس، وينتهي في يوليو، وليس على العام التقويمي بشكل كامل.

وقالت المجلة الفرنسية، عبر الحساب الرسمي للكرة الذهبية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،، وفقًا لـ«كورة» إن إعلان مرشحي الكرة الذهبية لهذا العام سيكون في 12 أغسطس، بينما سيعقد الحفل النهائي في باريس يوم 17 أكتوبر.

- إصلاحات جذرية على جائزة الكرة الذهبية.. تعرف عليها
- رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
- كاسياس يعارض حصول ميسي على الكرة الذهبية ويقول: اللعنة لن أؤمن بهذه الجوائز

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية، وهو الأكثر تتويجًا بها على الإطلاق (7 مرات)، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو (5).

الاعتماد على نتائج الموسم الاعتيادي
وأشارت «فرانس فوتبول» في وقت سابق، إلى أن الجائزة ستعتمد على نتائج الموسم الاعتيادي، الذي يبدأ في أغسطس، وينتهي في يوليو، وليس على العام التقويمي بشكل كامل، ولهذا فإن مونديال قطر، ستتم مكافأة المتفوقين فيه في نسخة الجائزة 2023.

تغييرات في إعداد الجائزة
كما ستجري الجائزة تغييرات في وقع إعداد الجائزة، حيث سيتم إدخال النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة (30 لاعبًا و20 لاعبة)، التي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وجريدة «ليكيب» الرياضية. وسيصوت في الجائزة ممثلو أفضل 100 منتخب في تصنيف «فيفا»، وليس كما يجرى الأن (مشاركة 170 دولة).

أما التغيير الأخير فسيكون بخصوص معايير التصويت للاعب، حيث إنه وعلى أساس أنها جائزة فردية فسيتركز المعيار الأول على الأداء الفردي والشخصي. وبالنظر لكون كرة القدم لعبة جماعية، فسيتركز المعيار الثاني على الأداء الجماعي والأرقام القياسية المتراكمة طوال الموسم والألقاب المحققة، بينما سيتعلق المعيار الثالث باللاعب نفسه وأرقامه فيما يتعلق باللعب النظيف، بينما لن يتم الاعتداد بمسيرة اللاعب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس
وقف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب شحنة لعمان خالفت عقوبات أممية

وقف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب شحنة لعمان خالفت عقوبات أممية
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)

حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان

بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»

منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاقة مثالية لنادال في بطولة رولان غاروس
انطلاقة مثالية لنادال في بطولة رولان غاروس
بعد تأجيل طويل.. الدوري الصيني يعود لنشاطه من جديد
بعد تأجيل طويل.. الدوري الصيني يعود لنشاطه من جديد
ستيف ماكلارين يعود إلى مانشستر يونايتد
ستيف ماكلارين يعود إلى مانشستر يونايتد
رسميا.. «بايرن ميونيخ» يضم المغربي مزراوي
رسميا.. «بايرن ميونيخ» يضم المغربي مزراوي
رسميا.. تحديد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022
رسميا.. تحديد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
المزيد
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا...
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير ......
استدعاء بوين لتشكيلة منتخب إنجلترا لأول مرة
استدعاء بوين لتشكيلة منتخب إنجلترا لأول مرة...
رسميا.. تحديد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022
رسميا.. تحديد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022...
رسميا.. «بايرن ميونيخ» يضم المغربي مزراوي
رسميا.. «بايرن ميونيخ» يضم المغربي مزراوي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط