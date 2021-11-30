كاسياس يعارض حصول ميسي على الكرة الذهبية ويقول: اللعنة لن أؤمن بهذه الجوائز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 03:43 مساء
كاسياس و ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد حارس المرمى الإسباني السابق إيكر كاسياس، فوز مهاجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للعام 2021، في تصويت تفوق فيه على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي جورجينيو.

وتُوِّج ميسي (34 عامًا) بهذه الجائزة، أمس الإثنين، للمرة السابعة في مسيرته وللمرة الثانية تواليًا، إلا أن فوزه أثار تحفظات البعض، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ومن بين هؤلاء، قائد منتخب إسبانيا السابق الذي أكد أنه «أصبح من الصعب بالنسبة لي أن أؤمن بهذه الجوائز»، على الرغم من أنه أثنى على ميسي كواحد من بين أفضل 5 لاعبين في التاريخ.

وقال كاسياس عبر حسابه على تويتر، إنه «أصبح الإيمان بهذه الجوائز يزداد صعوبة بالنسبة لي ميسي هو واحد من أفضل 5 لاعبين في التاريخ لكن يجب البدء في معرفة كيفية التصنيف على أساس الأبرز في نهاية كل موسم الأمر ليس بهذه الصعوبة، اللعنة! البعض يجعل الأمر صعبًا».

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