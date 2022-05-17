ريال مدريد يفرض غياب صلاح وفان دايك عن ليفربول أمام ساوثامبتون في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

يغيب نجما ليفربول المصري محمد صلاح والهولندي فرجيل فان دايك عن مباراة ساوثامبتون، اليوم الثلاثاء، في ختام مواجهات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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يأتي الغياب بهدف تجهيزهما بشكل أكبر لنهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني في باريس في 28 مايو الجاري، بعدما تعرض الثنائي للإصابة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي أمام تشيلسي.

وفاز ليفربول بالكأس عبر ركلات الترجيح (6-5)، حيث غادر صلاح أولًا في الدقيقة 33 بسبب آلام في العضلة الضامة، بينما تم استبدال فان دايك في آخر دقيقة من الشوط الثاني بسبب آلام في الركبة.