وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

أسقط وست هام فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل بهدفين، اليوم الأحد، في الجولة 37 من منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، وأنهى وست هام الشوط الأول متقدمًا (2-0)، سجلهما غارود بوين، في الدقيقتين 24، والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل جاك غريليش الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 49، وأضاف فلاديمير كوفال، الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69، وأهدر رياض محرز ركلة جزاء لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 86.

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بذلك رفع السيتي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام ليفربول، الذي يواجه ساوثهامبتون بعد غدٍ الثلاثاء، فيما رفع وست هام رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع.