بايرن ميونيخ يحتفل مع جماهيره بالدوري الألماني 15 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مدينة ميونخ، اليوم الإثنين، أن فريق بايرن ميونخ، سيحتفل بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ العام 2019 مع جماهيره، من خلال شرفة بلدية المدينة في 15 مايو الجاري.

احتفال الجماهير

وقال مجلس ميونخ: «عمدة المدينة ديتر رايتر، سوف يكرم فريق المدرب جوليان ناغلسمان ، قبل التوجه إلى شرفة البلدية للاحتفال مع جماهيره، مثلما كان يحدث في الماضي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

الفوز في وجود كورونا

ولم يحتفل بايرن ميونخ مع جماهيره في شرفة بلدية المدينة في العامين 2020 و2021، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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