جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الرياضي لـ«باريس سان جيرمان»، ليوناردو، الجديد حول نجم الفريق كيليان مبابي، وأكد أنه لا يزال يدرس خطوته المقبلة.

اتصالات جديدة

يأتي هذا في ظل الاتصالات الجديدة التي أجرتها أسرة مبابي في قطر، مع مالكي النادي الفرنسي، مؤكدًا ثقته في استمرار اللاعب بـ«حديقة الأمراء»، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

الثقة في مبابي

وقال ليوناردو: «يتحدث كيليان ويتكلم عن الأمور بوضوح، أصدق حقًا ما يقوله، يدرس خطوته المقبلة بتعمق، أظن أنه لم يتخذ قرارًا بعد، يعرف ما يريده، ونعرف فيما يفكر، لذا فالأمر بالنسبة لي مسألة وقت، يفكر مليًا لاتخاذ القرار الأمثل».

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مساعي «ريال مدريد»

وأدلى المدير الرياضي بهذه التصريحات أثناء مؤتمر صحفي، عقب التعادل (1-1) مع «لينز»، الذي أصبح بعده «باريس سان جيرمان» بطلًا للدوري الفرنسي، خلال إجابته عن سؤال حول النجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل، ويرغب «ريال مدريد» في ضمه.