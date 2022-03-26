طوارئ في المنتخب المصري قبل السفر إلى السنغال.. بالفيديو

القاهرة - بوابة الوسط

في تحول كبير لمسار المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، توجه الاستدعاء لثنائي المدافعين علي جبر من نادي بيراميدز وزميله في الأهلي المصري رامي ربيعة.

بذلك يكون كيروش قد ضم إلى قائمته الثنائي الدولي جبر وربيعة قبل ساعات من توجه الفريق المصري إلى العاصمة السنغالية داكار، حيث يستقل الفريق الطائرة الخاصة غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لخوض مباراة الإياب المؤهلة نحو كأس العالم في قطر 2022، بحسب مصادر إلى «بوابة الوسط».

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد أن التقيا مساء أمس الجمعة في الذهاب باستاد القاهرة، وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.

وأرسل مدير المنتخب المصري وائل جمعة طلبًا عاجلًا عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة إلى ناديي بيراميدز والأهلي لضم جبر وربيعة لصفوف «الفراعنة» خلال المعسكر الحالي، استعدادًا لمباراة السنغال، بعد أن خسر الفريق المصري جهود ثنائي الدفاعي محمود حمدي الونش للإيقاف ومحمد عبدالمنعم للإصابة، ليتجه جهاز المنتخب المصري للتعويض بربيعة وجبر.

تعرض عبدالمنعم لنزيف حاد في الأنف استلزم دخوله المستشفى بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية، بينما يغيب الونش للإيقاف بحصوله على الإنذار الثاني.

وغادر منتخب السنغال القاهرة، فور انتهاء مباراته، بينما يخوض المنتخب المصري اليوم السبت تدريبه في القاهرة، على أن يخوض تدريبًا صباحيًا غدًا الأحد قبل السفر على متن طائرة خاصة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.