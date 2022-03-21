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صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير برشلونة من قلب «برنابيو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 12:17 مساء
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير برشلونة من قلب «برنابيو»
احتفال نجوم برشلونة على أرض ملعب «سانتياغو برنابيو». (إنترنت)
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احتفل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، والمدير الفني للفريق، تشافي هرنانديز، بالانتصار الكبير برباعية نظيفة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بالنزول لأرض ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل الفريق الملكي إلى جانب باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري.

وأكد لابورتا وتشافي مجدداً علاقة الود الكبيرة التي تجمعهما، حيث تبادلا العناق والتقاط الصور التذكارية والاحتفال في أرض الملعب، بعدما تفوق تشافي بشكل لافت في المباراة فنياً على مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليقود ثورة تغيير الفريق الكاتالوني ويعيده إلى الواجهة بعد فترة من التقلبات، وذلك بعد 134 يوماً فقط من توليه المهمة خلفاً للهولندي رونالد كومان، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وحقق «البرسا» أول انتصار له على ريال مدريد منذ العام 2019، ليقود تشافي صحوته وذلك بعد ست مباريات كلاسيكو خسر فيها «البرسا» خمس مرات وتعادل في واحدة، وعزز تشافي من احتلاله للمركز الثالث وبإمكانه تقاسم الوصافة مع إشبيلية حال فاز بمباراة المؤجلة في «الليغا»، لتتواصل الإثارة في البطولة.

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