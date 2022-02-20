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كلوب يقارن بين أهداف صلاح بعد الوصول للرقم 150 مع «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 04:25 مساء
كلوب يقارن بين أهداف صلاح بعد الوصول للرقم 150 مع «ليفربول»
صلاح مع ليفربول أمام نوريتش سيتي. (إنترنت)
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أشاد مدرب «ليفربول»، يورغن كلوب، بالنجم محمد صلاح بعدما وصل الهداف المصري إلى 150 هدفًا مع ناديه في كل المسابقات خلال الفوز (3-1) على «نوريتش سيتي» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «الليغا».

وأصبح صلاح ثاني أسرع لاعب في تاريخ «ليفربول» يصل إلى هذا الرقم بعد روجر هانت، كما سجل أمام «نوريتش» ساديو ماني بركلة خلفية رائعة، وهز المنضم حديثًا لويس دياز الشباك أيضًا، وبعد المباراة تعرض كلوب لسؤال حول أفضل أهداف صلاح، وقال المدرب الألماني: «هدف اليوم كان رائعًا حتى أكون أمينًا»، بحسب «رويترز».

وأضاف «أتذكر الهدف أمام تشيلسي عندما توغل إلى الداخل وأطلق تسديدة مذهلة في الزاوية العليا، وأتذكر بعض الأهداف عقب المراوغات الرائعة مثل الهدف أمام سيتي والهدف أمام واتفورد، أحب كثيرًا هدفه في شباك مانشستر يونايتد».

وتابع: «لا أتذكر كل الأهداف الـ150، لكني أتذكر منها الكثير، كانت هناك عديد الأهداف الرائعة، ربما يكون هدفه الأول أمام واتفورد هو الأسهل له منذ القدوم إلى هنا، لم يتوقع أحد في ذلك اليوم، عندما سجل أمام واتفورد، أنه سيكون من الممكن إضافة 149 هدفًا إضافيًّا، هذا أمر استثنائي حقًّا».

وأشاد كلوب أيضًا بلاعبه دياز الذي سجل الهدف الثالث بعدما انفرد بمرمى «نوريتش» وسدد كرة ساقطة بمهارة داخل الشباك ليحسم الانتصار، وقال المدرب الألماني: «لقد رأينا الآن في مباراتين أنه عندما يلعب لويس، سواء كأساسي أو كبديل، فإنه يظهر بشكل رائع. بذل اليوم جهدًا هائلًا وسجل هدفًا صعبًا».

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