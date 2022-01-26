«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، وفي تمام الساعة التاسعة يلتقي منتخب مالي بغينيا الاستوائية في اليوم الختامي لدور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية 33 المقامة في الكاميرون، ويدخل منتخب مصر المواجهة متسلحًا بسجله المميز أمام «الأفيال» في البطولة القارية.

وتشهد مدينة دوالا مواجهة «الفراعنة» لـ«الأفيال»، وتعود المواجهة الأخيرة بين المنتخبين في البطولة القارية إلى نصف نهائي العام 2008 الذي حسمته مصر لصالحها بنتيجة كبيرة (4-1) في طريقها إلى لقبها السادس على حساب الكاميرون في غانا.

التقى المنتخبان 10 مرات في النهائيات القارية، كان الفوز من نصيب مصر في سبع مناسبات مقابل خسارة واحدة تعود لدور المجموعات في 1990 وتعادلين حسمتهما مصر لصالحها بركلات الترجيح، في دور الثمانية العام 1998 عندما حققت اللقب الرابع ونهائي العام 2006 عندما أحرزت الخامس.

ويأمل الفريق الإيفواري بقيادة المدرب الفرنسي باتريس بوميل، وضع حد لتلك الهيمنة المصرية والخروج بفوز أول عليهم منذ 32 عامًا في البطولة القارية، وكان المنتخب الواقع في غرب القارة تصدر مجموعته الخامسة بعد فوز افتتاحي على غينيا الاستوائية بهدف رائع من ماكس ألان غراديل وتعادل مفاجئ مع سيراليون (2-2)، قبل أن يقصي الجزائر حاملة اللقب التي كانت بحاجة إلى النقاط الثلاث في الجولة الأخيرة بفوزه عليها (3-1).

وفي مدينة ليمبي، تلتقي مالي، وصيفة 1972، مع غينيا الاستوائية التي تبقى أفضل نتيجة لها المركز الرابع العام 2015، وكانت مالي تأهلت في صدارة المجموعة السادسة بفوزين على تونس وموريتانيا وتعادل مع غامبيا، فيما حلت غينيا الاستوائية وصيفة في الخامسة بعد خسارة افتتاحية أمام كوت ديفوار قبل فوز صادم على الجزائر وآخر على سيراليون، فى المقابل يطمح منتخب غينيا الاستوائية للظهور في ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركتيه السابقتين العامين 2012 و2015.