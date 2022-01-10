محمد صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح. (الإنترنت)

أكد محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري، أن أمنيته هي التتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم مع منتخب بلاده.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن فريقه جاهز لمواجهة نيجيريا المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا التي انطلقت أمس بالكاميرون.

- انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون

- مصر تعول على صلاح لاستعادة مجدها القاري في كأس الأمم الأفريقية

- رسميا.. محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة «الأفضل» من «فيفا»

وأضاف محمد صلاح: «مدربنا كارلوس كيروش يسير بشكل جيد، ووصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم.. لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الأفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر".

وأوضح محمد صلاح: «لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم أفريقيا»، متابعا أن الضغط الجماهيري في مصر يظل أمرا مقبولا لأن المنتخب المصري يعد الأفضل في القارة فيما يتعلق بالفوز بلقب البطولة.

وأشار جناح ليفربول الإنجليزي: «عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر في أي شيء آخر، والجميع هناك يدعمني ويطالبني بتحقيق البطولة».

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضا غينيا بيساو والسودان.

يشار إلى أن المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بالفوز بكأس أمم أفريقيا حيث توج باللقب 7 مرات، من بينها ثلاث مرات متتالية أعوام 2006و2008 و2010.