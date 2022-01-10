قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»

بعثة فريق ريال مدريد. (الإنترنت)

كشف المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قائمة الفريق المستدعاة للسفر إلى المملكة؛ استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر الإسبانية، أمام نظيره برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة، في نصف نهائي «السوبر الإسباني»، بعد غدٍ الأربعاء، على أن يلتقي الفائز منهما مع المنتصر من لقاء أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

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وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فيودياس.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، كامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس، رودريغو.