«كورونا» يعصف بلاعب مصري من المنتخب قبل المشاركة في مونديال العرب بقطر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 10:57 صباحا
كيروش يقود منتخب مصر في تجمع سابق. (المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم المصري)

كشف المنتخب المصري لكرة القدم عن استبعاد لاعبه إمام عاشور من قائمة الفريق التي ستتوجَّه إلى قطر، اليوم السبت، من أجل خوض بطولة مونديال العرب، بعد إصابته بفيروس كورونا «كوفيد-19».

وكان لاعب وسط الزمالك الشاب إمام عاشور قد تعرَّض لفيروس كورونا، بعد ساعات من لقاء فريقه أمام سيراميكا كليوبترا في الدوري المصري الممتاز، وقبل ساعات من سفر «الفراعنة» إلى قطر، ليقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استبعاد عاشور من المنتخب لعدم إمكانية مرافقته للفريق في البطولة العربية.

وأعلن نادي الزمالك أمس الجمعة، إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا، ليضطر كارلوس كيروش لتحديد بديل لعاشور، لم يُعلن عنه بعد، وينتظر الإعلان في مؤتمر صحفي تقرر إقامته اليوم السبت، قبل التوجه إلى قطر.

وينطلق مونديال العرب في قطر خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب لبنان والسودان والجزائر.

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