ريال مدريد يهدف لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مواجهة إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 08:02 مساء
لقطة لمهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة فريقه ضد شريف تيراسبول المولدافي في دوري أبطال أوروبا. (ا ف ب)

يريد ريال مدريد المتصدِّر مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة محليًا وقاريًا عندما يستضيف أشبيلية الثالث في لقاء قمة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وفاز فريق العاصمة الإسبانية في سبع مباريات وتعادل في واحدة في آخر 8 خاضها في مختلف المسابقات ويبدو الفريق الأكثر ثباتًا في المستوى بين فرق المقدمة في الدوري المحلي.

في المقابل، يتخلف إشبيلية عن المتصدر بفارق نقطتين لكنه لم يظهر صلابة واستقرارًا في المستوى لا محليا حيث تعثر أمام الافيس ومايوركا وغرناطة، ولا قاريا حيث يشارك في دوري أبطال أوروبا ويعاني في مجموعة متواضعة تضم سالزبورغ النمسوي وفولفسبورغ الألماني ورين الفرنسي. 

ويتعين على إشبيلية الفوز خارج ملعبه في الجولة الأخيرة ضد سالزبورغ ليحجز مكانه في ثمن النهائي، في حين حسم ريال مدريد بطاقته قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على خماسي مخضرم في صفوف الفريق الملكي وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وثلاثي خط الوسط المكون من البرازيلي كازيميرو، الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين برصيد عشرة أهداف.

كما فرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه هذا الموسم من خلال عروض هجومية رائعة نجح خلالها في تسجيل ثمانية أهداف ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافع النمسوي دافيد ألابا القادم من بايرن ميونيخ في صفقة حرة مطلع الموسم الحالي.

ونظرًا للاستقرار في تشكيلته، فقد دفع لاعبون آخرون الثمن بالجلوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين أو حتى في المدرجات والأمر يتعلق بالمهاجم البلجيكي أدين هازار البعيد عن مستواه، والجناح الويلزي غاريث بيل بالإضافة إلى لاعب الوسط المتقدم إيسكو.

فيراري أفضل من فيات
وعلق أنشيلوتي على هذا الأمر بقوله «مهمة المدرب دائمًا ما تكون معقدة من هذه الناحية، لكن عندما تخوض سباقا من الأفضل أن تكون لديك سيارة فيراري وليس فيات».

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