تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن تصفيات كأس العالم

محمد صلاح أمام أنغولا. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل (2-2) أمام مضيفه منتخب أنغولا، الجمعة، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.

وأصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي، ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الغابون بسبع نقاط عقب الفوز على ليبيا بهدف دون رد في وقت سابق من نفس اليوم، وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنغولا في المركز الرابع بأربع نقاط.