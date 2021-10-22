ميلان يرفض مغادرة «بيولي»

ستيفانو بيولي. (الإنترنت)

تسعى إدارة نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، إلى تجديد عقد ستيفانو بيولي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تنوي الإدارة بدء التفاوض مع المدرب صاحب الـ 56 عامًا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت جريدة «توتو سبورت» الإيطالية، وفقا لـ«الرياضية» إن بيولي في طريقه إلى مباراته رقم 100 برفقة الميلان مدربًا، ليلحق بكل من كارلو أنشيلوتي، وفابيو كابيلو، وروكو وليدهولم.

وأشارت الجريدة إلى أن بيولي قدم عملًا رائعًا وأعاد إلى الروسونيري هيبته المفقودة، معززًا العمل الرائع الذي أداه مالديني ومسارا، مؤكدة أن المدرب الإيطالي هو الرجُل الأنسب لتلك المرحلة في ميلان.

وتابعت: «لن يؤثر الموقف السيئ لميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا على رغبة ميلان في تجديد عقد بيولي».

وخسر ميلان مبارياته الثلاث الأولى في دور المجموعات للتشامبيونزليغ، ويواجه الخروج المبكر من المسابقة، حيث سيقاتل فقط من أجل التأهل إلى الدوري الأوروبي.

ويحتل ميلان المركز الثاني ووصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن نابولي المتصدر بـ 24 نقطة.