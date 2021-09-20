اجتماعات لـ«فيفا» مع الاتحادات بشأن إقامة كأس العالم كل عامين

كأس العالم. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، أنه سيعقد اجتماعًا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال «فيفا» إن الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر الحالي، خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح (فيفا) إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا عن إقامتها كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا، حيث هدد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالمقاطعة، كما أبدى الاتحاد الألماني حالة استياء.

وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى بالعالم وأجرى «فيفا» استطلاعًا للجماهير أظهرت نتيجته تأييدًا للفكرة، لكن إحصاءات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك.