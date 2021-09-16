فوز ليفربول والسيتي والريال وتعادل مذل لسان جيرمان في ليلة الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 12:18 صباحا
صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان. (إنترنت)

حقق فريق «ليفربول» الإنجليزي فوزًا مهمًا في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، على ضيفه «ميلان» الإيطالي (3-2)، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات، وبذلك يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما جاء «أتلتيكو مدريد» في المركز الثاني بنقطة واحدة بالتساوي مع «بورتو» البرتغالي لتعادلهما دون أهداف، في حين قبع «ميلان» دون نقاط في ذيل المجموعة.

ووقع فريق «باريس سان جيرمان» بقيادة نجمه الأسطوري الجديد ليونيل ميسي، في فخ التعادل الإيجابي (1-1)، أمام مضيفه «كلوب بروج» البلجيكي، ضمن منافسات المجموعة الأولى ليحتل المركز الثاني مع «بروج»، بعد أن فاز «مانشستر سيتي» على ضيفه «لايبزيغ» الألماني (6-3)، ليتصدر السيتي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما جاء بطل ألمانيا في المركز الرابع دون نقاط.

واقتنص «ريال مدريد» الإسباني فوزًا بهدف أمام مضيفه «إنتر ميلان» الإيطالي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الثاني خلف المتصدر بنفس الرصيد من النقاط فريق «شيريف تيراسبوبل» المولدوفي، بعد فوزه هو الآخر على فريق «شاختار دونيتسك» الأوكراني بثنائية نظيفة.

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