برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات أمام خيتافي في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 08:47 مساء
مباراة برشلونة أمام خيتافي. (إنترنت)

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بعدما حقق فوزًا صعبًا (2-1) على ضيفه خيتافي، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي تعادل (1-1) مع مضيفه أتلتيك بلباو في الجولة الماضية، إلى سبع نقاط، ليتقاسم الصدارة موقتًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد وإشبيلية وريال مايوركا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، ظل خيتافي بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة، ورغم فوز برشلونة؛ فإن خيتافي كان ندًا حقيقيًا أمامه، وكان بإمكانه إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، لاسيما في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن خبرة لاعبي الفريق المضيف حسمت الأمور لصالحهم في النهاية.

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز أحرز هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 18، ولم يهنأ خيتافي بتعادله كثيرًا، بعدما أعاد النجم الهولندي ممفيس ديباي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 30، ليحرز ديباي هدفه الثاني مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في البطولة، بعدما هز شباك بلباو في الجولة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد ينهي أزمة الدوليين ويسمح بانضمام نجومه للمنتخب الليبي استعدادا للغابون
رياضة محلية
مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!
ليبيا
فرانس برس: موت «بطيء» لمرضى السرطان في لبنان
عربى
اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات ...
ليبيا
الفنانة التشكيلية نجلاء شوكت الفيتوري
ثقافة وفن
تنفذه شركة تونسية.. استئناف العمل بمشروع مستشفى الكفرة المركزي
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
توم كروز يكشف «أخطر مشهد» في حياته الفنية
ثقافة وفن
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات تسهم في الحفاظ على قوة العظام