برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات أمام خيتافي في «الليغا»

مباراة برشلونة أمام خيتافي. (إنترنت)

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بعدما حقق فوزًا صعبًا (2-1) على ضيفه خيتافي، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي تعادل (1-1) مع مضيفه أتلتيك بلباو في الجولة الماضية، إلى سبع نقاط، ليتقاسم الصدارة موقتًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد وإشبيلية وريال مايوركا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، ظل خيتافي بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة، ورغم فوز برشلونة؛ فإن خيتافي كان ندًا حقيقيًا أمامه، وكان بإمكانه إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، لاسيما في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن خبرة لاعبي الفريق المضيف حسمت الأمور لصالحهم في النهاية.

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز أحرز هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 18، ولم يهنأ خيتافي بتعادله كثيرًا، بعدما أعاد النجم الهولندي ممفيس ديباي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 30، ليحرز ديباي هدفه الثاني مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في البطولة، بعدما هز شباك بلباو في الجولة الماضية.