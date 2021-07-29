ديوكوفيتش يحجز مقعدا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 06:35 مساء
ديوكوفيتش. (تويتر)

بات نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، على بعد خطوتين فقط من الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الأولى في مسيرته.

وتأهل ديوكوفيتش إلى المربع الذهبي لمنافسات تنس الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بفوزه اليوم الخميس في دور الثمانية على الياباني كي نيشيكوري 6 2/ و6 / 0.

وحقق ديوكوفيتش الفائز بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، فوزه التاسع والستين على التوالي.

ويتطلع ديوكوفيتش لتحقيق إنجاز غير مسبوق في فئة الرجال متمثلا في التتويج بجميع ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بجانب الميدالية الذهبية في الأولمبياد (جولدن سلام).

ولم ينجح أي لاعب حتى الآن في تحقيق هذا الإنجاز لكن الأسطورة الألمانية شتيفي جراف سبق وحققت هذا الإنجاز في فئة السيدات العام 1988.

وفاز ديوكوفيتش بالفعل بألقاب أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا الموسم ويتبقى له لقبي أمريكا المفتوحة وذهبية أولمبياد طوكيو لكي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

كما تأهل الروسي كارين خاشانوف إلى المربع الذهبي بفوزه على الفرنسي اوجو هومبيرت بنتيجة 7ـ 6 و4 ـ 6 و6 ـ3

ويلتقي خاشانوف في المربع الذهبي مع الإسباني بابلو كارينو بوستا الذي تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف 6 ـ 2 و ـ7 5 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.

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