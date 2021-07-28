المنتخب السعودي يودع أولمبياد طوكيو 2020 بلا نقاط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 02:14 مساء
مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2020. (تويتر)

ودّع المنتخب السعودي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليًا أمام منتخب البرازيل بنتيجة 3-1، في حين رافق منتخب ساحل العاج نظيره منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي عقب تعادله أمام منتخب ألمانيا 1-1، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدّم البرازيل بهدفه الأول عند الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه ماتيوس كونيا الذي حول عرضية زميله كلاودينيو برأسه لتستقر في شباك الحارس أمين بخاري.

وعند الدقيقة 27 تمكَّن مدافع المنتخب السعودي عبدإلاله العمري من تسجيل هدف التعادل، حينما حول عرضيّة زميله سلمان الفرج برأسه لتسكن شباك المنتخب البرازيلي.

وعند الدقيقة 76 نجح مهاجم المنتخب البرازيلي ريتشارليسون بتسجيل هدف التقدم حينما حول تمريرة زميله برونو برأسه في شباك المنتخب السعودي.

وكثّف المنتخب البرازيلي هجومه واختتم لاعبه ريتشارليسون أهداف منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 90+3.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ليتأهل كأول المجموعة، يليه منتخب ساحل العاج برصيد 5 نقاط، ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب السعودي بدون نقاط.

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