مخاوف في طرابلس من الأهلي والزمالك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 02:36 مساء
مهاجم الأهلي طرابلس حسام حسن. (صورة مثبتة من الفيديو)

يواصل المهاجم المصري حسام حسن تألقه اللافت للنظر مع ناديه الأهلي طرابلس، المعار له من نادي سموحة المصري، حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل مليون دولار، حيث قاد فريقه إلى فوز مهم ومثير في الديربي أمام المدينة في الأسبوع الـ16، السبت الماضي، بتحقيق الفوز بهدف سجله من رأسية.
   
المثير أن قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، جددا متابعتهما لحسام حسن، والذي سبق ورفض رئيس ناديه في سموحة فرج عامر عدم بيعه لأقل من 409 ملايين جنيه، الأمر الذي لاقى رفضًا من القطبين، قبل أن يتألق حسام حسن مع سموحة، ويواصل التألق مع الأهلي طرابلس، الذي تخشى إدارته من تشتيت ذهن المهاجم البارز، خصوصًا مع دخول الأهلي طرابلس المنافسة بقوة على الدوري، وهو الهدف الرئيسي الذي جاء تعاقد حسام حسن معه من أجله.

من جانبه، أكد فرج عامر أن الزمالك والأهلي تواصلا معه خلال الفترة الماضية بشأن ضم حسام حسن، وكانت هناك مفاوضات سابقة مع اللاعب، وحدث تواصل من الزمالك مع اللاعب في ليبيا، لكن لم يصلنا عرض جدي حتى الآن من كلا الناديين.

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