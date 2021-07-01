رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

سانشو (إنترنت)

أعلن هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن انتقال اللاعب جادون سانشو لصفوف الشياطين الحمر.

وقال «فاتسكه»، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس: «لقد توصلنا لاتفاق عام مع مانشستر يونايتد بشأن جادون سانشو».

وأضاف: «نحن في انتظار إتمام باقي التفاصيل. ما تزال هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يجب الاتفاق عليها وكذلك إتمام الفحص الطبي».

وأوضح فاتسكه في المؤتمر الصحفي أثناء تقديم ماركو روزه المدير الفني الجديد عن انتقال سانشو: «كانت رغبة سانشو هي التغيير، وأردنا الاحتفاظ به.. لسنا سعداء بالمال، نشعر للحزن برحيله».

وسينضم سانشو إلى يونايتد بقيمة 85 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

ويرتبط اللاعب الإنجليزي بعقد مع دورتموند يمتد حتى صيف 2023.

يذكر أن سانشو يتواجد حاليًا في صفوف المنتخب الإنجليزي المشارك في منافسات يورو 2020.

ولم يشارك سانشو سوى في 6 دقائق أمام التشيك، بينما غاب عن انتصار منتخب الأسود الثلاثة على ألمانيا، بهدفين دون رد في دور الـ16.