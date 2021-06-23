ميسي يحتفي برقمه القياسي الجديد مع الأرجنتين.. و«ماسكيرانو» يعلق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 05:30 مساء
ميسي. (تويتر)

أكد ليونيل ميسي، الذي سجل الإثنين رقمًا قياسيًّا جديدًا بخوض 147 مباراة مع منتخب الأرجنتين، أنه يشعر بـ«الفخر» إزاء ارتداء قميص «الألبسيلسيتي» عديد المرات مثل صديقه خافيير ماسكيرانو.

وعادل «البرغوث» الرقم القياسي المسجل باسم نجم خط الوسط السابق باعتباره اللاعب الذي ارتدى قميص الأرجنتين في أكبر عدد من المرات، عندما شارك في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده بهدف نظيف أمام باراغواي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في «كوبا أميركا» المقامة حاليًا بالبرازيل.

وكتب ميسي عبر حسابه على موقع الصور «إنستغرام» بعد مواجهة باراغواي: «انتصار مهم آخر لمواصلة النمو. فخور بالقدرة على ارتداء القميص ذي اللونين الأزرق والأبيض عدة مرات مثل صديقي ماشي، الذي أحبه كثيرًا وأحترمه وأُعجب به دائمًا».

وردًّا على تصريحات ميسي، قال ماسكيرانو إن انتماء مهاجم برشلونة إلى الأرجنتين يمثل «نعمة»، وهنأه على الرقم القياسي الجديد، وبالإضافة إلى ذلك، خصص له منشورًا على صفحته الشخصية في «إنستغرام».

وكتب في المنشور: «تهانينا لك ليو ميسي على وصولك إلى رقم المشاركة الأكبر بقميص منتخب الأرجنتين، لا أحد أفضل منك لمواصلة توسيع (مفهوم) الأسطورة وأن يكون اللاعب الأكثر مشاركة في صفوف منتخبنا المحبوب، لا أحد يمثلنا بشكل أفضل منك في العالم».

وميسي هو أيضًا أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني للأرجنتين برصيد 73 هدفًا و43 تمريرة حاسمة.

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