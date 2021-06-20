ويلز تخسر أمام إيطاليا وتتأهل لثمن نهائي «يورو 2020» وسويسرا تنتظر

مباراة منتخب إيطاليا وويلز (إنترنت)

لحقت ويلز بإيطاليا إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، رغم خسارتها أمامها صفر-1، اليوم الأحد، في روما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما باتت سويسرا الثالثة على لائحة الانتظار للتأهل.

وسجل ماتيو بيسينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 9 نقاط مقابل 4 لويلز التي تفوقت على سويسرا بفارق الأهداف بعد فوز الأخيرة على تركيا 3-1 اليوم أيضاً، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

سويسرا ستبقى على لائحة الانتظار لتعرف مصيرها في التأهل من عدمه، علما بأن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث ستبلغ ثمن النهائي أيضاً.