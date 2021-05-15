نادال يغازل عاشر ألقابه في روما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 08:17 مساء
الإسباني رافائيل نادال (إنترنت)

تأهل الإسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة روما للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، عقب تغلبه، اليوم السبت، على الأميركي ريلي أوبيلكا بواقع مجموعتين دون رد، واحتاج المصنف الثالث عالمياً لساعة و32 دقيقة للفوز على أوبيلكا بنتيجة 6-4 و6-4.

وسيواجه نادال في المباراة النهائية الفائز في المواجهة ما بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي لورينزو سونيغو، ويبحث أسطورة التنس الإسبانية عن تحقيق اللقب العاشر له في هذه البطولة، ومعادلة عدد بطولات الماسترز التي حققها ديوكوفيتش برصيد 36 لقباً، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان نادال ثأر من الألماني ألكسندر زفيريرف الذي أقصاه من دورة مدريد الأسبوع الماضي، بالفوز عليه 6-3 و6-4، الجمعة، ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة روما، وكان نادال (34 عاما) خسر أمام المصنف السادس عالميًا للمرة الأولى في دورة تقام على الملاعب الترابية في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي.

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