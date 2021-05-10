الأهلي والزمالك «حبايب» في قمة الكرة المصرية

الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية. (تويتر)

انتهى لقاء الأهلي والزمالك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021.

تقدم الأهلي على الزمالك بهدف، عند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، بعدما نجح صلاح محسن من تسجيل هدفا رائعا بعدما استقبل الكرة الطولية من عمرو السولية وانفرد بحارس الزمالك وراوغه ببراعة، ووضع الكرة في الشباك البيضاء.

وتعادل فرجاني ساسي للزمالك عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني بهدف مميز، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة جزاء الأهلي لتسكن شباك محمد الشناوي الذي لم يتحرك لها.

بهذه النتيجة رفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، ويبقي في قمة الدوري المصري، كما ارتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة، ويبقي في المركز الثاني وأن كان الأحمر قد خاض 19 مباراة فقط.