قمة جديدة في الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 01:54 مساء
القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي الأهلي مع الزمالك، اليوم الإثنين، في قمة جديدة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر المسابقة الكبرى؛ حيث يتنافسان على القمة، وفي حال فوز الأهلي سيكون قد قطع شوطا كبيرا نحو الاحتفاظ باللقب للمرة السادسة تواليا، والـ43 في تاريخه.

أما الزمالك فيحتاج إلى الفوز في القمة لتأمين الصدارة التي يتربع عليها بفارق أربع نقاط على الأهلي، بينما تتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان، وحال الفوز فيهما، والخروج بنتيجة إيجابية من قمة اليوم، سيسترد صدارة الدوري بكل أريحية، لذا استعد الأهلي بمعسكر مغلق، قبل المباراة بـ48 ساعة، من أجل زيادة التركيز، وإبعاد اللاعبين عن أي أمور تشتتهم قبل القمة الحاسمة في مصير الدوري هذا الموسم.

عكف الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، على دراسة الزمالك في آخر خمس مواجهات خاضها بالدوري، بخلاف مباراة القمة الأخيرة التي فاز فيها الأهلي 2-1، وحرص موسيماني على تحفيز لاعبيه وطالبهم بالتركيز الشديد والعمل على التحكم في رتم المباراة والاستحواذ على اللعب وعدم ترك الكرة للخصم في السيطرة على وسط الملعب وتهديد دفاع الأهلي، وطالب لاعبيه بضرورة تضييق المساحات لخنق المباراة على لاعبي الزمالك وكذلك الضغط من أعلى لمنع لاعبي الزمالك من التحضير من وسط الملعب أو إرسال الكرات الطولية في ظهر دفاع الأهلي.

في المقابل يدخل الزمالك المباراة ويحمل آمالا كبيرة في حصد النقاط الثلاثة للحفاظ علي قمة الدوري، وتعويض خسارة الدور الأول، خاصة أن الأهلي يقترب بشدة من انتزاع الصدارة، في حالة فوزه في جميع مبارياته المؤجلة، لذا أستعد المدرب الفرنسي للزمالك باتريس كارتيرون لمواجهة الأهلي بإقامة معسكر لمدة 48 ساعة، لفرض النظام على اللاعبين، وطلب كارتيرون من لاعبيه استغلال الهجمات المرتدة، ونقل الكرة من الدفاع للهجوم بأسلوب سريع، وعدم الاحتفاظ بالكرة في ظل قوة خط وسط الأهلي، وقدرته على الضغط على المنافسين بامتياز ما يهدد جميع هجمات الزمالك.

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