ارتباك في الأهلي بعد الخسارة أمام غزل المحلة وسقوط 14 نقطة بالدوري المصري

مباراة غزل المحلة والأهلي في الدوري المصري (إنترنت)

يعيش فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على صفيح ساخن، بعد الخسارة بهدف أمام غزل المحلة، أمس الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم المصري.

وأجرى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، عدة اتصالات بمعاونيه في المجلس، طالبًا عقد اجتماعات عاجلة، على صعيد مجلس الإدارة تارة ولجنة التخطيط تارة أخرى، لمناقشة الجهاز الفني في نزيف النقاط المفاجئ الذي وصل إلى 14 نقطة، حيث لعب الأهلي 17 مباراة، كان يفترض وهو يدافع عن لقبه تحقيق 51 نقطة، في حين أحرز فقط 37 نقطة، منها ثلاث نقاط أحرزها أمام غريمه التقليدي وأقوى منافس له الزمالك، في حين توالت خسائر النقاط أمام أندية منتصف الجدول.

يحاول الخطيب إنقاذ الموقف قبل مواجهتي الاتحاد السكندري ومن بعده الزمالك في الدوري، بهدف إصلاح المنظومة الكروية، قبل الدخول في المعترك الأفريقي، بعد أن أوقعته القرعة مؤخرا في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.