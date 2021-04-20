«يويفا» يكافئ ناصر الخليفي ورومينيغه بمنصب جديد في الاتحاد الأوروبي

ناصر الخليفي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» تعيين ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان، وكارل هاينز رومينيغه رئيس بايرن ميونيخ، ممثلين لاتحاد الأندية الأوروبية حتى 2024.

ويعتبر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وكارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، هما فقط من الفرق الكبرى في أوروبا، اللذان رفضا المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وجاء ذلك القرار خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات إعلان دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 ناديًا أوروبيًّا أعلنت في بيانات رسمية المشاركة في بطولة جديدة تحمل اسم «دوري السوبر الأوروبي»، التي رفضها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الأندية الـ12 التى أصدرت البيانات هى ليفربول، تشيلسى، مانشستر سيتى، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا، حيث نشرتها عبر مواقعها الرسمية.