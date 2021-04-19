زيدان يتحدث عن استراتيجية القتال الجديدة في الريال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 10:48 صباحا
زين الدين زيدان (فرانس برس)

لا يعتقد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه تراجع خطوة إلى الخلف في سباق الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بتعادله سلبيًّا أمام خيتافي، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني، مؤكداً أن هناك نقاطًا أخرى كثيرة في الملعب.

قال زيدان، في تصريحات عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريث الأحد: «يجب أن أهنئ اللاعبين لأن الأمور لم تكن سهلة، كنا جيدين للغاية على المستوى الدفاعي، لكننا افتقدنا شيئًا ما في الهجوم، علينا الاستمرار في المحاولة بأن هناك نقاطًا أخرى كثيرة في الملعب»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ورفض زيدان التعليق على لقطة الهدف الملغى للمهاجم الدومينيكي ماريانو دياث بداعي التسلل، مؤكدًا أن الحكم هو صاحب القرار.

ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف الريال فإن المدرب الفرنسي لم يبدِ أي استياء من الأمر، وقال: «طموحاتنا ليس لها حدود، ولن نتوقف عن القتال حتى النهاية مهما حدث، الفريق جيد معنويًّا، وعلينا مواصلة العمل والمضي قدمًا».

وتابع: «لا أشعر بالقلق، نعم نعاني من إصابات عديدة، ولسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من هذا الأمر».

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