«باريس سان جيرمان» يفتقد قائده المصاب 12 يوما

البرازيلي ماركينيوس. (فرانس برس)

يغيب البرازيلي ماركينيوس قائد «باريس سان جيرمان» الفرنسي 12 يومًا عن الملاعب بعد إصابة عضلية بفخذه الأيمن، بحسب ما أعلن اليوم الثلاثاء فريقه الذي يخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام «بايرن ميونيخ» الألماني حامل اللقب.

وقال حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم: «سيعود إلى التمارين بعد 12 يومًا بحسب تطور الإصابة».

وسيغيب «ماركي» (26 عامًا) عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد تسجيله هدفًا خلال الفوز اللافت ذهابًا خارج أرضه 3-2، قبل خروجه مصابًا.

وخلال هذه الفترة، سيغيب البرازيلي عن مواجهة سانت إتيان في الدوري إلى ربع نهائي كأس فرنسا ضد أنجيه.

ويُعد ماركينيوس من الأركان الرئيسة في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الباحث عن تحقيق ثلاثية لافتة هذا الموسم.

وبحال تأهل «سان جيرمان» إلى نصف النهائي، قد يعود ماركينيوس للمشاركة ذهابًا في نهاية أبريل الجاري.

ويتأثر «سان جيرمان» أيضًا بإصابة لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي والظهيرين لايفين كورزاوا وخوان برنات.