رسالة تحدٍ من مولر إلى باريس سان جيرمان

مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر. (روسيا اليوم)

وجه الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، رسالة تحدٍ إلى باريس سان جيرمان، وذلك بعد فوز الفريق الباريسي على بايرن بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا"، وأحرز مولر أحد هدفي البافاري.

ونشر مولر، على حسابه على "إنستغرام" صورًا له من المباراة، وكتب عليها: "فرص كثيرة، لكن سجلنا هدفين فقط"، مضيفًا: "سنقاتل من أجل العودة.. لا للاستسلام".

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب، الأسبوع المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" في فرنسا.

يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب سان جيرمان في المباراة النهائية.