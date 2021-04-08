رسالة تحدٍ من مولر إلى باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 10:25 مساء
مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر. (روسيا اليوم)

وجه الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، رسالة تحدٍ إلى باريس سان جيرمان، وذلك بعد فوز الفريق الباريسي على بايرن بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا"، وأحرز مولر أحد هدفي البافاري.

ونشر مولر، على حسابه على "إنستغرام" صورًا له من المباراة، وكتب عليها: "فرص كثيرة، لكن سجلنا هدفين فقط"، مضيفًا: "سنقاتل من أجل العودة.. لا للاستسلام".

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب، الأسبوع المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" في فرنسا.

يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب سان جيرمان في المباراة النهائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا ترفض «الاتهامات الجائرة» على خلفية «حادث بروتوكولي» مع رئيسة المفوضية ...
دولى
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب ...
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الكربوهيدرات تهدد صحة القلب