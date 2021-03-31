بلجيكا «8-0» بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 11:46 صباحا
مباراة بلجيكا وبيلاروسيا (إنترنت)

عادت بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة، إلى سكة الانتصارات بإكرامها وفادة ضيفتها بيلاروسيا بثمانية أهداف نظيفة أمس الثلاثاء في لوفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وحسمت بلجيكا النتيجة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية عبر ميشي باتشواي (14) وهانز فاناكن (17) ولياندرو تروسار (38) وجيريمي دوكو (42)، قبل أن تضيف رباعية في الثاني عبر دينيس برايت (49) وكريستيان بينتيكي (70) وتروسار (76) وفاناكن (89)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعوضت بلجيكا سقوطها في فخ التعادل أمام مضيفتها تشيكيا 2-2 في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة تشيكيا التي سقطت أمام مضيفتها ويلز بهدف وحيد سجله مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي دانيال جيمس في الدقيقة 82.

وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 49، والويلزي كونور روبرتس في الدقيقة 82.

ودفع المدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيس بتشكيلة رديفة، حيث أبقى على أغلب العناصر الأساسية على دكة البدلاء، أبرزهم هداف إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو وصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين وجناح نابولي الإيطالي دريس مرتنس على مقاعد البدلاء.

وبكرت بلجيكا بالتسجيل عبر مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي باتشواي بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة (14)، ثم عززت بهدف ثان بعد ثلاث دقائق عبر لاعب وسط كلوب بروج فاناكن عندما تابع بيمناه من مسافة قريبة تمريرة عرضية لمدافع بروسيا دورتموند الألماني توما مونييه (17).

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