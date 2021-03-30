السماح للجماهير بحضور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 06:08 مساء
كأس الاتحاد الإنجليزي. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، الإثنين، أن اتحاد الكرة الإنجليزي، سيسمح بحضور عدد محدود من الجماهير في مباراتي المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل.

ويلتقي «تشيلسي» مع «مانشستر سيتي» على استاد «ويمبلي» يوم 17 أبريل المقبل، فيما يلتقي «ليستر سيتي» مع «ساوثهامبتون» في المباراة الثانية بالمربع الذهبي في اليوم التالي مباشرة.

وبموجب الإجراءات الاحترازية في بريطانيا، يحظر حضور الجماهير فعاليات الدوري الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية.

وسيتم، وفقًا لـ«العربية» السماح بحضور عدد محدود من الجماهير خلال مباراتي المربع الذهبي لمسابقة الكأس، على سبيل التجربة مع بدء تخفيف قيود مكافحة جائحة «كورونا».

وقال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن لـ(بي.بي.سي): نريد إعادة أكبر عدد ممكن من المشجعين بأقصى قدر من الأمان.

وأشار دودن: «نريد أن نجعل الأمر مبسطًا ومريحًا بأقصى قدر ممكن للمشجعين لهذا نجري هذه التجربة».

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