ضربة لآمال ريال سوسييداد بدوري الأبطال وترقب لمطاردة برشلونة

منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (فرانس برس)

تلقت آمال ريال سوسييداد باحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة قوية، بخسارته أمام مضيفه غرناطة صفر-1، الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ووضع غرناطة حدًّا لسبع مباريات تواليًا لم يخسر فيها الفريق الباسكي محليًّا، ليبقى الأخير خامسًا متخلفًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية الرابع الذي حسم دربي المدينة بفوزه على بيتيس 1-صفر، بهدف سجله المغربي يوسف النصيري، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع النصري رصيده إلى 14 هدفًا هذا الموسم في الدوري المحلي، وعوض إشبيلية بالتالي خروجه على يد بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

في المقابل، صعد غرناطة إلى المركز الثامن بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله مدافعه خيرمان سانشيس في الدقيقة 52، ويخوض إشبيلية بقيادة مدربه خولين لوبيتيغي مباراة ريال بيتيس السادس في دربي المدينة الأندلسية لاحقًا اليوم الإثنين.

كما يستطيع برشلونة تقليص الفارق عن أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط عندما يستضيف هويسكا الإثنين، وحقق فياريال فوزه الأول في تسع مباريات على حساب مضيفه إيبار 3-1، ليثبت موقعه في المركز السابع.